الدكتور محمد الجندي وكيلا لـ"طب الفيوم"

أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، قرارا بتعيين الدكتور محمد صلاح أحمد الجندي، الأستاذ بقسم الهستولوجي بكلية الطب، وكيلا لكلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وعلى جانب آخر شهد الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب البشري ندوة تحت عنوان "أخلاقيات طالب الطب" حاضر خلالها الدكتور أحمد صلاح مدرس الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية بالكلية، والذي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بحضور الدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الطلاب، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

خلال كلمته أكد الدكتور حمدي إبراهيم أن الطبيب يجب أن يتحلى بالأمانة والحفاظ على أسرار المرضى، مشيرًا إلى أن تفوق الطبيب في مجاله لا يتوقف فقط على تميزه الطبي أو العلمي، وإنما يعتمد أيضًا على السلوك الأخلاقي خلال التعامل مع من حوله، ومن هنا جاء مصطلح (الحكيم) الذي كان يطلق على الطبيب قديمًا، وذلك لأنه كان يتروى في تشخيص المرض ووصف العلاج والحفاظ على سرية بيانات المرضى.

وأكدت الدكتور نجلاء الشربيني أهمية موضوع الندوة في التعرف على كيفية التعامل مع المرضى وطاقم التمريض والكادر الإداري والعمال.