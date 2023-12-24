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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بالإدارات ويؤكد على ضرورة رفع قدرات العاملين

النعماني
النعماني
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أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل إدارات مبني المركزية بالحرم الجامعي القديم، رافقه خلالها المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، ونخبة من القيادات الجامعية.

وأكد النعماني، على أن إدارة الجامعة تحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لخطط التطوير وأداء الإدارات المختلفة، والوقوف على نقاط القوة والضعف، ومعرفة متطلبات واحتياجات الوضع الراهن لبناء الهيكل التنظيمي للجامعة وفقًا للتوجه الاستراتيجي لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتفعيلا لجهود الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية لتتواكب مع رؤية القيادة السياسية.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي، أن الجامعة تمتلك إمكانات علمية وبشرية ومادية تؤهلها لتكون فى مصاف الجامعات العالمية، كما تسعى أيضًا إلى رفع قدرات الجهاز الإداري فى كافة القطاعات بما يساهم فى تحقيق التنمية الإدارية، وذلك من خلال نشر ثقافة التميز الحكومي والإبداع الوظيفي، لإعداد جهاز إداري كفء وتأهيل القيادات وفقًا لإتجاهات الإدارة الحديثة.

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