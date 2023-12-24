ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: كلية التمريض تُنفّذ سيناريو خطة إخلاء الطوارئ

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت كلية التمريض بجامعة الفيوم، سيناريو خطة الإخلاء والطوارئ، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وبإشراف الدكتورة عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة الجلاد، المشرفة على كلية التمريض.

حضر الفعالية الدكتورة أمل إبراهيم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد إسلام حمدي من ضباط الحماية المدنية، والدكتورة انعام حمزة، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأعضاء الحماية المدنية والطلاب، وذلك اليوم الأحد بالكلية.

وأوضحت الدكتورة أمل إبراهيم أن هدف خطة الإخلاء هو تعريف الجميع بكيفية التصدي للحالات الطارئة والتعامل معها لتوفير الحماية الشاملة.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن تدريب فرق الطوارئ على إخلاء المبنى وإتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الجميع، مع تحديد الأدوار التي يجب اتباعها أثناء الخروج من المنشأة.

كما قام ممثلو الحماية المدنية بشرح خطة العمل وتوزيع الأدوار لمواجهة الكوارث، مع تقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتضمن قادة المجموعات وأعضاءها، وشملت هذه المجموعات المعاونين والفنيين لفصل التيار الكهربائي وتشغيل أجهزة الإنذار والإرشاد والتوجيه لتنفيذ نقاط التجمع والتوجيه إلى النقاط الآمنة ومجموعة المواجهة والمكافحة للإطفاء ومجموعة التجميع والتفتيش لتجميع الحالات وتقديم الإسعافات الأولية.

وخلال تنفيذ خطة الإخلاء، قام ممثلو الحماية المدنية بمحاكاة مصغرة للحرائق وعقد محاضرة للتوجيه والإرشاد لفرق العمل، التي تضم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

3c1ffe3b-8e8b-42bf-a614-25d8d8ed6453
3c1ffe3b-8e8b-42bf-a614-25d8d8ed6453
9ba1c14e-e8b8-4339-bef7-69b1d9d8a39d
9ba1c14e-e8b8-4339-bef7-69b1d9d8a39d
382ceaed-c1c4-4632-9c34-34f060cc3cb4
382ceaed-c1c4-4632-9c34-34f060cc3cb4
6670291e-b435-4d8c-9139-133416588982
6670291e-b435-4d8c-9139-133416588982
ccb4cbe9-b1e4-4525-b311-1a8ccd3509fe
ccb4cbe9-b1e4-4525-b311-1a8ccd3509fe
cfc64558-3c85-477f-a5f3-36003dacc4a3
cfc64558-3c85-477f-a5f3-36003dacc4a3
e3e32bb6-eb70-421e-affd-f5130defd613
e3e32bb6-eb70-421e-affd-f5130defd613
f819acdd-e6eb-455f-8526-bd51ea6c3c89
f819acdd-e6eb-455f-8526-bd51ea6c3c89
جامعة الفيوم الفيوم سيناريو خطة إخلاء الطوارئ كلية التمريض بجامعة الفيوم الحماية المدنية بالفيوم