جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات لدول حوض النيل

نظم قسم الدراسات الزراعية بالمعهد بجامعة الفيوم، ورشة عمل حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

حضر الورشة الدكتور عدلي سعداوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعميد المعهد السابق، والدكتور أحمد فؤاد المغازي والدكتور ناصر الشريعي، والدكتورمحمد سعيد العميد السابق للمعهد، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وذلك اليوم الأحد.

أوضح الدكتور أحمد فؤاد المغازي أن هدف الورشة هو رفع الوعي لطلاب الماجستير والدبلومات بالمعهد وتثقيفهم حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وذلك في إطار خطة الأنشطة المعتمدة لقطاع خدمة المجتمع بالمعهد.

وخلال الورشة، تناول الدكتور عدلي سعداوي كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتطبيقاتها، مع التركيز على تقييم الجدوى الاقتصادية واستغلال الموارد بشكل أفضل.

كما أشار إلى أن 60% من ثروة المجتمعات تكمن في البشر. كما قدم عرضًا حول مقومات وعناصر المشروعات الناجحة، مؤكدًا أهمية الأخذ في اعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية.

وفي ختام الورشة، تم تكريم الدكتور عدلي سعداوي تقديرًا لجهوده.

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