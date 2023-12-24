مصرع سيدة سقطت من على موتوسيكل بالدقهلية

لقيت عاملة بمدرسة المنزلة الاعدادية للبنات بمركز المنزلة محافظة الدقهلية مصرعها متأثرة بإصابتها وذلك بعد سقوطها من على "موتوسيكل" حال استقلالها برفقة زوج ابنتها واختلال توازنها وسقوطها أرضا حال تخطيه مطب صناعي امام قرية العامرة التابعة للمركز.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير امباحثالجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام لمأمور مركز شرطة المنزلة بوصول "رضا.م.أ.ا"،55 عاما، عاملة بمدرسة المنزلة الإعدادية للبنات ومقيمة بندر المنزلة "جثة هامدة" – ادعاء حادث طريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفى وبسؤال زوج نجلتها محمد.ا.ع"، 34 عاما، عامل ومقيم قرية الأخضر دائرة المركز، قرر أنه حال قيادته دراجته النارية "موتوسيكل"، بدون لوحات معدنية وبرفقته المتوفاة و سيرهما على الطريق الفرعي (المنزلة – أبو الأخضر) وامام قرية العامرة دائرة المركز اختل مقود القيادة بيده حال تخطيه مطب صناعي مما أدى الى اختلال توازنها وسقوطها أرضا وحدوث اصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.