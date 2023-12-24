وفاة حلاق خلال سيره فى الشارع بالدقهلية.. ووالدته تكشف السبب

لفظ حلاق أنفاسه الأخيرة فى أحد شوارع مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية وذلك بعدما انتابته حالة إعياء شديد وسقط مغشيا عليه وتوفي قبل وصوله الى المستشفى.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد عمر عويس، مامور مركز شرطة الجمالية، من مستشفى الجمالية المركزي بوصول "محمد م.ا.ع"، 23 عاما، حلاق ومقيم قرية ميت شرف دائرة مركز المنزلة "جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية وبسؤال والدته "ناهد.ع.م"،53 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية قررت أنه حال سير نجلها بأحد شوارع بندر الجمالية حدثت له حالة اعياء وسقط أرضا مغشيا عليه نظرا لمعاناته من أمراض القلب، وتم نقله الى المستشفى الا انه توفي قبل وصوله ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولاتوجد شبه جنائية فى الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.