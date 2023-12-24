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الأحد 24 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استئناف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس

بعد أستقرار الأحوال الجوية

صورة أرشيفية لميناء
صورة أرشيفية لميناء البرلس بكفر الشيخ
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صرح ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وإستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ على إنتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وإنطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

فيما وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من إستقرار  الطقس وسطوع الشمس في بعض مناطق المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية بإستمرار حالة الإستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس انطلاق مراكب الصيد محافظة كفر الشيخ مياه البحر المتوسط