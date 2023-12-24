ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نتنياهو: الحرب على غزة تكلف تل أبيب ثمنا باهظا

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الحرب على قطاع غزة تكلف تل أبيب ثمنا باهظا، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم.

وأكد نتنياهو أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي "باهظة"، بعد مقتل 15 جنديا منذ الجمعة. 

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت أن هناك قرارا وطنيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد الوقف الشامل للحرب.

وتحفظت حركة حماس على الهدن القصيرة، مطالبة بوقف لإطلاق النار لا يقل عن 14 يوماً، فيما تمسكت تل أبيب بوقف لإطلاق النار يستمر 5 أيام، على أن يتم تجديده يومياً بعد ذلك.

كما رفضت حماس أي وقف مؤقت آخر للحملة العسكرية الإسرائيلية وتقول إنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم، داعية إلى وجود مناطق إيواء آمنة للمدنيين الفلسطينيين، لا تتعرض لأي هجمات أو تتواجد فيها قوات إسرائيلية، على أن تصل إليها المساعدات الغذائية والطبية الكافية.

إطلاق النار الحرب على قطاع غز الفصائل الفلسطينية الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو