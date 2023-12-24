نتنياهو: الحرب على غزة تكلف تل أبيب ثمنا باهظا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الحرب على قطاع غزة تكلف تل أبيب ثمنا باهظا، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم.

وأكد نتنياهو أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي "باهظة"، بعد مقتل 15 جنديا منذ الجمعة.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت أن هناك قرارا وطنيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد الوقف الشامل للحرب.

وتحفظت حركة حماس على الهدن القصيرة، مطالبة بوقف لإطلاق النار لا يقل عن 14 يوماً، فيما تمسكت تل أبيب بوقف لإطلاق النار يستمر 5 أيام، على أن يتم تجديده يومياً بعد ذلك.

كما رفضت حماس أي وقف مؤقت آخر للحملة العسكرية الإسرائيلية وتقول إنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم، داعية إلى وجود مناطق إيواء آمنة للمدنيين الفلسطينيين، لا تتعرض لأي هجمات أو تتواجد فيها قوات إسرائيلية، على أن تصل إليها المساعدات الغذائية والطبية الكافية.