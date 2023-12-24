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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. "مصر والتحديات الإقليمية والدولية المعاصرة" بالأعلى للثقافة

ندوة مصر والتحديات
ندوة "مصر والتحديات الإقليمية و الدولية المعاصرة"
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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ومن خلال لجنة التاريخ والآثار وومقررها الدكتور محمد السيد محمد عبد الغني، محاضرة بعنوان "مصر والتحديات الإقليمية والدولية المعاصرة" وذلك في تمام الخامسة مساء الإثنين 25 ديسمبر 2023 بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير المحاضرة الدكتور  خلف عبد العظيم الميري - " أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر –  كلية البنات – جامعة عين شمس "ويشارك بها كلا من الدكتور أحمد الشربيني السيد - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية الآداب – جامعة القاهرة "، و الدكتور جمال معوض شقرة - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية التربية - جامعة عين شمس".

مصر والتحديات الإقليمية و الدولية المعاصرة الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي جنة التاريخ والآثار