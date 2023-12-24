إدخال 180 شاحنة مساعدات إلى غزة

كشف محمود جميل مراسل القناة الأولى، آخر تطورات دخول المساعدات الإغاثية والطبية قطاع غزة، مؤكدًا أن الجهود المصرية مستمرة لدخول كل الشاحنات والمساعدات لقطاع غزة.

وأضاف جميل عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: "نشاهد حاليا اصطفاف عدد كبير من الشاحنات الموجودة فيها الكثير من المواد الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية والخيم والبطاطين التي تتوجه مباشرة من خلال معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني".

وتابع: "يوجد حاليا عدد كبير من الشاحنات ويتم التجهيز حاليا لدخول الدفعة الثانية اليوم، ومن المقرر أن تكون 40 شاحنة، كما دخلت أول دفعة صباح اليوم بواقع 138 أو 139 شاحنة، حيث تتجه إلى الجانب الفلسطيني بعد التفتيش".

وواصل: "اليوم الأحد شهد دخول عدد كبير من الشاحنات، وبنهاية اليوم سيكون عدد الشاحنات التي دخلت إلى الجانب الفلسطيني 180 شاحنة والكل يأمل في زيادة وتيرة المساعدات".