ضبط المتهمين بسرقة أسلحة نارية وطلقات من داخل مزرعة بالشيخ زايد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي المتهمين بسرقة أسلحة نارية وطلقات من داخل استراحة مزرعة ملك مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

كان قد تلقى المقدم كريم سمير رئيي مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من مالك محل مشغولات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بقيام خفير "بمزرعة خاصة بالمُبلغ" وآخر، مقيمان بمحافظة المنيا، بسرقة "مبلغ مالى، مشغولات ذهبية" من داخل إستراحة ملحقة بالمزرعة ملكه كائنة بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة "بندقية خرطوش، فرد محلى و"طلقتين لذات العيار"، طبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية" وأنكرا قيامهما بالإستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالى ، وأضافا بقيام الأول بإستغلال طبيعة عمله كخفير بالمكان وعلمه بأن المُبلغ يحوز أسلحة نارية غير مرخصة فقام بالإشتراك مع المتهم الثانى بإرتكاب الواقعة، وأضافا

بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهما سيئا النية أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة النارية المستولى عليها، وبمواجهة المُبلغ أيد ماجاء بأقوال المتهمان وعلل إبلاغه بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى خشية مسائلته قانونياً عن تلك الأسلحة، وإعترف بحيازتها بقصد الدفاع.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.