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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نيقولاي أزاروف: بايدن لن يسمح لأوكرانيا بإنهاء النزاع خوفا على مستقبله السياسي

ارشيفية
ارشيفية
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قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسمح لنظام كييف بإنهاء النزاع في أوكرانيا، لأن هزيمة زيلينسكي ستحطم طموحات بايدن وفريقه السياسية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وكتب أزاروف على "فيسبوك": "لن تكون هناك هدنة في أوكرانيا طالما بايدن رئيسا. لن يسمح لزيلينسكي بإنهاء الحرب لأن هزيمة نظام زيلينسكي ستحطم طموحات بايدن السياسية الذي سيحمي ويمول أتباعه في كييف في انتظار تحقيق بعض النجاحات على الأقل للقوات الأوكرانية".

وكتبت صحيفة “Washington Post” أن اهتمام الكونجرس الأمريكي بتمويل كييف انخفض إلى حد غير مسبوق، وأن الأفضليات الأمنية الأخرى بما فيها إسرائيل والحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد تنطوي على انتهاء المساعدة الأمريكية.

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