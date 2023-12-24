حملات على المعديات النهرية في البحيرة "صور"

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمراجعة المعديات بنطاق قرى ( الضهرية، نكلا العنب، شبرا النونة، صفط الحرية، شتت الأنعام، الشعيرة).

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز ( كوم حمادة، رشيد، شبراخيت والمحمودية ) بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.