أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تعترض 14 طائرة بدون طيار من طراز شاهد

أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، صباح اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 14 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد" هاجمت البلاد الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أنه في الساعات الأولى من يوم الأحد 24 ديسمبر، أطلق الغزاة الروس 15 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" الهجومية باتجاه واحد من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية.

وأضاف البيان أن "القوات الجوية وعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 14 طائرة من طراز شاهد فوق أقاليم ميكولايف وكيروفوهراد وزابوروجيا ودنيبروبتروفسك وخميلنيتسكي".

وتابع:" أن القوات الجوية الأوكرانية ضربت خمسة أنظمة صواريخ أرض جو روسية و18 مجموعة من القوى العاملة والمعدات التابعة للجيش الروسي".