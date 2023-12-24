تحرير 57 محضرا تموينيا لمخابز مخالفة في البحيرة

واصلت مديرية التموين بالبحيرة، حملاتها لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت المديرية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية.

وأسفرت بمركز كوم حمادة عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين و6 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن و 3 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق.

وكما تم تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبمركزى حوش عيسى وأبو المطامير تم ضبط 12 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير 11 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين .

كما تمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و 8 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.