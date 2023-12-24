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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: مقتل 8 ضباط وجنود في معارك بقطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الإجمالي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 485 قتيلًا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنَّ 485 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ بداية الحرب في القطاع، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996 جنديًا بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس عن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال مع حركة "حماس".

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