دراسات: التوتر المتكرر يسبب تساقط الشعر

التوتر المتكرر يتسبب في الكثير من المشاكل النفسية والصحية للشخص وينتج عنه شعر متساقط وبشرة مليئة بالعيوب والحبوب، فتأثير التوتر على الشعر سلبي بشكل كبير واثبتت الدراسات على مجموعة من الطالبات أثناء فترة الامتحانات التي يتخللها الكثير من التوتر أن أولئك الطالبات تأثر نمو الشعر لديهن سلبًا، لكن هذا التأثير لم يكن مرضيًا، وإنما عابرًا، حيث أنه بعد انتهاء مرحلة التوتر توقف التأثير السلبي وعاد لما كان عليه بالسابق.

وقد يسبب التوتر عادات سيئة، مثل: نتف الشعر وهذا طريق آخر يؤدي أيضًا إلى التأثير على الشعر سلبًا ويكون تأثير التوتر على الشعر بظهور عدد من المشكلات:

تساقط الشعر:

يحتوي الرأس عادةً على 120- 150 ألف شعرة، وينمو حوالي سنتيمتر واحد في كل شهر.

بشكل طبيعي يحصل تساقط الشعر بمعدل حوالي 100 شعرة في كل يوم والمعظم لا ينتبه إلى هذا، لكن أثناء التوتر الشديد قد يحدث تغييرًا في هذا الروتين الفسيولوجي في الجسم ويتضاعف مقدار تساقط الشعر مرتين وأكثر مما يجعل الأمر مقلق.

وطول فترة التوتر يتساقط الشعر، لكن بمجرد انتهاء هذه الفترة والتخلص منها فإن الشعر يسترجع قواه ولا يعد يتساقط.

وبجانب التوتر يوجد عدة عوامل تؤدي إلى ذات النتيجة، مثل نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم نتيجة اتباع حمية غذائية صارمة قليلة السعرات الحرارية مثلًا.

الإصابة بتغيرات هرمونية، مثل: مثل انخفاض مستويات هرمون الإستروجين بعد الولادة، وهذا ما يفسر زيادة تساقط الشعر في هذه الفترة.

تعرض فروة الرأس لمواد كيميائية أو حتى طبيعية أضعفت البصيلات تسببت بالتهابات للفروة.

الإصابة بأمراض جلدية، مثل: الثعلبة أو حتى أمراض جسمية مثل: فقر الدم.

تناول بعض أنوا الأدوية، مثل: أدوية علاج ضغط الدم المرتفع، وأدوية علاج أمراض الغدة الدرقية.

تغير لون الشعر إلى الأبيض أو الرمادي الذي يعبر عنه بمصطلح الشيب قد يكون ناتج من تأثير التوتر على الشعر، حيث أن هذا الأمر لم يكن مثبت علميًا، لكن في دراسة جديدة أجريت في جامعة كليفورنيا قد أثبت ذلك حقًا، فالتوتر الشديد قد يسبب الشيب بمراحل تدريجية.

واكتشفت الدراسة أن الشعر يمكن أن يعود للونه الطبيعي تدريجيًا بعد انتهاء فترة التوتر، لكن ليس عند الجميع.

ويمكن ان يظهر الشعر بمظهر غير لائق نتيجة التوتر الذي يؤدي إلى نتف الشعر، فيمكن للقارئ تخيل مدى شكل الشعر بعد تعرضه للنتف.

هذا الأثر غالبًا لا يحدث إلا في حالات التوتر الشديدة التي يمكن تصنيفها بأحد الأمراض النفسية، وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب النفسي في أسرع وقت ممكن.

-نصائح للحد من تأثير التوتر على الشعر:

ممارسة تمارين الاسترخاء قدر المستطاع يوميًا، مثل: اليوغا، فهذه التمارين تقلل حدة التوتر وتجعل الشخص أكثر تقبلًا للأمور المحيطة به.

الخروج مع الأصدقاء والتحدث معهم، فهذا يخلق أجواء مرحة تبعد الشخص عن الأجواء السيئة المسببة له التوتر.

التحدث مع شخص حكيم هو سبب التتر، فقد يكون حل المسبب للتوتر بسيط.