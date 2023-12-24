فوز 3 مشاريع تكنولوجية في ختام برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب بمالي

اختتمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) برنامجها لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار بجمهورية مالي بإعلان الفرق الثلاثة الفائزة من بين 63 فريقا على المستوى الوطني بالبرنامج، الذي ينفذه قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو في مالي، بشراكة مع حاضنتي الأعمال "الفضاء الجديد للابتكار" و"مختبر دوني".

وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال الملتقى الختامي الذي عقد في مدينة باماكو - استعرض المتبارون أفكار مشاريعهم التكنولوجية أمام لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الخبراء المحليين، حاضنة الأعمال "الفضاء الجديد للابتكار". وأشاد الدكتور محمد شريف، مستشار بقطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو - في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الجلسة الافتتاحية - بجهود شباب العالم الإسلامي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ودورهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ببلدانهم.

وأضاف البيان، أن المركز الأول حصل عليه فريق "خدمات جيبو"، الذي قدم مشروع تعزيز الظروف المعيشية لسكان الريف من خلال تطوير آليات التكيف مع التغيرات المناخية، وفاز بالمركز الثاني فريق "سبيك مالي" بمشروع تحويل النفايات إلى أسمدة عضوية، من خلال تركيب متخصص لأجهزة الهضم الحيوي، واحتل المركز الثالث فريق "بولولو بوب" وهو منصة رقمية للإعلانات من خلال برامج ثقافية.

يذكر أن برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار تم تنفيذه في 10 دول أعضاء بالمنظمة في نسخته الأولى عام 2022، وسيكتمل تنفيذه في 10 دول أخرى في النسخة الثانية منه بنهاية 2023، ويندرج ضمن استراتيجية الإيسيسكو، التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مجال الابتكار والتكنولوجيا بدولها الأعضاء.