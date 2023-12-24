الأحد 24/ديسمبر/2023 - 04:31 ص

تحرص الفتيات بعد سن الثلاثين على العناية الجيدة بالبشرة يوميًّا وذلك لتأخير ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة مايحافظ على شبابهن.

وشباب البشرة أمر ضروري لأنه التجاعيد تؤثر في مظهر البشرة ونضارتها وإشراقتها، لذا تحرص الفتيات على الإهتمام بشرب الماء والترطيب اليومي.

نقدم لكم كريم لبان الدكر والحليب لبشرة شباب خالية من البقع وتتكون من،ملعقة لبان دكر،كوب ماء،ملعقة لبن بودر،ملعقة نشاء ذرة، ملعقة جل صبار.

الطريقة:

نحضر اللبان الدكر ونغسله جيدا، ثم نصفيه وننقعه فى كوب ماء،ثم نترك اللبان الدكر منقوع لمدة 12 ساعة مع التقليب من وقت لآخر،ثم نصفيه ونأخذ السائل الناتج ونضعه في مقلاة،نذوب اللبن البودرة والنشا فى سائل اللبان الدكر ونقلب جيدا حتى يختفوا تماما،نرفع الخليط على النار الهادئة مع التقليب حتى يثقل القوام، ثم نرفعه من على النار ثم نتركه يبرد، ونضيف له ملعقة جل صبار طبيعي،ثم نحفظ الخليط فى علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة.

نستخدم الكريم يوميًّا على البشرة ومنطقة حول العين، حيث نفرده على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

كريم لبان الدكر والحليب لبشرة شباب، فيتو خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

وأهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

كذلك يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

يجب استخدام نوعين من المرطبات،لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

ايضا يجب استخدام السيروم كخطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.