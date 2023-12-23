مانشستر سيتي بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.. السيتي يكسر عُقدتي الإنجليز في البطولة.. «جوارديولا» يحقق إنجازين جديدين

أسدل الستار على بطل النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023، بتتويج فريق مانشستر سيتي بطلًا للنسخة الأخيرة من البطولة القارية بنظامها القديم.

ويأتي ذلك على حساب فلومينينسي البرازيلي بعد الفوز الكاسح عليه برباعية نظيفة، محققًا النتيجة الأكبر في النهائي بالتساوي مع نهائي نسخة 2011، حينما فاز برشلونة الإسباني على سانتوس البرازيلي بنتيجة 4-0 أيضًا، ليحصد السيتي اللقب لأول مرة في تاريخه في أول مشاركة بالمسابقة.

وحصل مانشستر سيتي على الميدالية الذهبية بمونديال الأندية فور حصوله على اللقب، وتوج فلومينينسي بالميدالية الفضية بعد حصوله على المركز الثاني، وحصد الأهلي الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث، ليحتل الأخير رابع الترتيب في المسابقة القارية.

وسيطر مان سيتي على الأرقام القياسية وجوائز البطولة، بعدما توج الإسباني رودري، لاعب خط الوسط، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، ليصبح ثاني إسباني يحقق جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي في نسخة 2014.

وحصل كايل والكر قائد السيتي على الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة، وبات ثاني لاعب إنجليزي يحصد جائزة فردية في مونديال الأندية بعد واين روني في نسخة 2008 مع مانشستر يونايتد بتتويجه بالكرة الذهبية، بينما فاز الكولومبي جون أرياس بالكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة، ليرافق مواطنه رافائيل سانتوس بوري مهاجم ريفر بليت في نسخة 2018، فيما حاز فريق اتحاد جدة السعودي على جائزة اللعب النظيف لنسخة 2023، وأصبح رابع فريق عربي يحصدها في تاريخ المسابقة، بعد النصر السعودي عام 2000 والترجي التونسي في 2019 الدحيل القطري في 2020.

وعلى مستوى هداف البطولة، فإن علي معلول، ظهير أيسر المارد الأحمر تساوى في عدد الأهداف المسجلة في النسخة المنقضية مع جوليان ألفاريز مهاجم السيتي، وكريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة ولكل منهما هدفان في صدارة هدافي النسخة العشرين من كأس العالم للأندية، رغم أن ألفاريز سجل أسرع هدف في تاريخ البطولة وذلك في شباك فلومينينسي في النهائي، وذلك بعد مرور 42 ثانية فقط.

وهيمن «السيتيزنز» على الأرقام القياسية في البطولة، أبرزها أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، أصبح المدرب الوحيد الذي حقق كأس العالم للأندية برفقة 3 أندية مختلفة «برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي»، كما حقق إنجازًا آخر بأنه بات أكثر مدرب حصدًا للقب مونديال الأندية بواقع 4 مرات، ليُضيف اللقب رقم 37 في مسيرته التدريبية، ليقلص الفارق مع السير أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد إلى 12 بطولة، وذلك بعدما أنجز الخماسية التاريخية في عام 2023 بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية.

وشهدت البطولة، كسر مانشستر سيتي لعقدتين للأندية الإنجليزية في مونديال الأندية، إذ صار أول فريق إنجليزي يتوج بالبطولة من أول مشاركة، حيث خسر مانشستر يونايتد في مشاركته الأولى على الإطلاق عام 2000 قبل أن يتوج بنسخة عام 2008، وخسر ليفربول في 2005 قبل أن يفوز بنسخة 2019، وذلك رغم أن البطولة لا تزال تحتكرها الأندية الأوروبية منذ نسخة 2013، حيث كان آخر بطل لاتيني لها هو كورينثيانز البرازيلي في 2012، وهو أيضًا بطل النسخة الأولى عام 2000، فيما عدا ذلك فاز ساو باولو وإنترناسيونال البرازيليان بنسختي 2005 و2006، والبقية لفرق القارة العجوز.

وتغلب مان سيتي في هذه النسخة على عقدة الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية، حيث جمع نهائي 2023 الأندية الإنجليزية بنظيرتها البرازيلية للمرة السادسة، حيث سبق أن التقت في 5 مواجهات وكانت المواجهة الأولى في النسخة الأولى للبطولة عام 2000 التي أقيمت على أرض البرازيل بالنظام القديم بمشاركة 8 فرق، تم تقسيمها لمجموعتين، تأهل متصدراها للنهائي، والوصيفان إلى مباراة المركز الثالث، ولعب مانشستر يونايتد مع فاسكو دا جاما البرازيلي حينها في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، وفاز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1، وفي نسخة 2005 تعرض فريق ليفربول للخسارة أمام ساوباولو في المباراة النهائية بهدف دون رد وفى 2012، وواجه تشيلسي فريق كورينثيانز في المباراة النهائية، وخسر أيضًا بهدف دون رد.

ومن ناحية أخرى، سجل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب خط وسط مانشستر سيتي اسمه في سجلات تاريخ كأس العالم للأندية، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يحقق اللقب مع 3 أندية مختلفة، بعدما حقق البطولة مع ريال مدريد عامي 2016 و2017 ثم تشيلسي 2021، وأخيرًا مانشستر سيتي 2023، ليضيف اللقب الرابع في مسيرته الاحترافية من مونديال الأندية.