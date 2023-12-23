الرائد يُحطم اتحاد جدة بثلاثية في الدوري السعودي

حقق الرائد فوزاً كبيرا على اتحاد جدية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة ال18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بدأ الاتحاد المباراة بنقص عددي، بعد طرد مدالله العليان في الدقيقة التاسعة، وتمكن الرائد من افتتاح التسجيل في الدقيقة 22، عن طريق كريم البركاوي.

عادل الاتحاد النتيجة في الدقيقة 25، عن طريق رومارينهو، لكن البركاوي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 72، ليمنح فريقه التقدم مرة أخرى.

وأضاف الرائد الهدف الثالث في الدقيقة 85، عن طريق عبدالرحمن الدخيل، ليحقق الفوز ويعزز موقعه في جدول الترتيب.

بهذه النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة، ليصعد للمركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة ليتراجع للمركز السادس.