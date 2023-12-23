الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتقدم على إيفرتون بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق توتنهام هوتسبير على ضيفه إيفرتون بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد توتنهام، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية السبيرز عن طريق مهاجمي الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والبرازيلي ريتشارليسون في الدقيقتين 9 و18 على الترتيب.

ويتطلع الفريق اللندني بقيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو أمام إيفرتون لمواصلة انتصاراته، التي بدأت منذ مباراتين، بتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد ونونتنجهام فورست.

ويحتل فريق توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر وفي رصيده 16 نقطة.