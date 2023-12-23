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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث يكشف تطورات المشهد العسكري في الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الدائرة بين
الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا
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كشف الدكتور رامي القليوبي، الباحث السياسي، عن آخر تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا قد طال أمدها، وهي تقترب الآن من نهاية عامها الثاني.

وأضاف، أنه خلال عام مضي قد طرأ تغيرات كثيرة علي المشهد بين روسيا وأوكرانيا في المجالين الميداني والدولي، موضحًا أنه في الشهر الماضي قد كان هناك تكافؤ على الأرض بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد القليوبي  أن الرهان الرئيسي لروسيا في الأزمة مع أوكرانيا يتمثل في الانتظار لأول فترة.

الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا