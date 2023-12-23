برلمانية: مصر واحة من الأمن وسط حزام ناري

قدمت الدكتورة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معقبة: "ربنا يوفقه لكي يستطيع أن يكمل مسيرة التنمية".

وتابعت "متى"، خلال حوارها مع الإعلامي مظهر أبو عايد، ببرنامج "الرأي"، أن خروج الشعب بكثافة في الانتخابات من كافة الفئات دليل على ثقة الشعب في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على ضرورة النظر إلى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، فمصر واحة من الأمن في وسط حزام ناري.

وأضافت أن الدولة استطاعت أن تقضي على فيروس سي بصورة لم تحدث من قبل، مشيرة إلى أن فيروس سي كان يفتك بصحة المصريين، فالرئيس السيسي أطلق الكثير من المبادرات الصحية للحفاظ على صحة المصريين.