12 أغنية في مسلسل "سيدتي العويلة" لمنة شلبي

انتهى الكاتب والسيناريست تامر حبيب من كتابة مسلسل موسيقي بعنوان "سيدتي العويلة" من المقرر أن تُسند بطولته للممثلة المصرية منة شلبي.

ويشمل المسلسل 12 أغنية، ولا يعرف إذا كانت شلبي ستغنيها بمفردها أم بالاشتراك مع مغنيات.

وأكد حبيب في تصريحات تلفزيونية أن المسلسل الجديد أدواره مقتبسة من أحداث المسرحية الشهيرة "سيدتي الجميلة"، مشيرا إلى أن بداية التصوير ستكون بعد رمضان 2024.

ويتألف المسلسل من 8 حلقات فقط، وسيعرض على إحدى المنصات الرقمية.

وإلى جانب هذا المسلسل الغنائي، كشف السيناريست مدحت العدل تفاصيل أول مسرحية موسيقية استعراضية لمنى شلبي، بعد 32 عاما في التمثيل

وأكد أن شلبي ستقدم 6 شخصيات، وستؤدي عدة أغاني واستعراضات بالتعاون مع صناع مسرحية شارلي شابلن، على أن يكون العرض الأول في موسم الرياض.

ويذكر أن شلبي ستغيب عن رمضان 2024، بعد مشاركتها في العام الماضي بمسلسل "تغيير جو" مع ميرفت أمين، وشيرين، وإياد نصار.