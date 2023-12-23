إصابة شخصين في حادث انهيار حائط منزل بالفيوم

اصيب شخصين احدهم في العقد الثالث من العمر ومقيمان بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم في حادث انهيار حائط منزل بجوار مدرسة ابو بكر الباسل وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا جاء مفاده تلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بوقوع حادث انهيار حائط منزل اسفر عن وجود مصابين.

فور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين اثناء قيام الشخصين بإزالة المنزل لترميمه سقط حائط عليهم اثناء ذلك.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتراوحت إصابتهم ما بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة في الجسد وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.