فيوتشر يخوض مرانه الأول في الإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدز في السوبر

توجه لاعبو مودرن فيوتشر من فندق إقامتهم في أبو ظبي إلى ملعب التدريب، لخوض المران الأول استعدادًا لمواجهة بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثالثة عصر الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر 24 لاعبا وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، أحمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.