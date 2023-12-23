تربية رياضية سوهاج تناقش مهارات كتابة البحث العلمي

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، ورشه عمل تحت عنوان "مهارات كتابه البحث العلمي" استهدفت طلاب الدراسات العليا بجميع مراحلها بكليات الجامعة المختلفة من الداخل والخارج وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن إداره الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي من خلال تشجيع الباحثين علي الإبتكار واجراء البحوث المختلفة من خلال عقد مثل تلك الندوات، التي تهدف الي تدريبهم علي مهارات البحوث العلمية، والتي تتمثل في مجموعة من الخبرات والمهارات التي يحتاجها الباحث العلمي لتحقيق نتائج موثوقة وصحيحة في البحوث التي يقوم بها.

وقال الدكتور احمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، ان الندوة شهدت إقبال كبير من الباحثين وشارك بها اكثر من ٢٠٠ طالب وطالبه من مختلف الكليات داخل الجامعة ومن خارجها من كليات التربية الرياضيه بجامعات قنا واسيوط وإسكندرية

واوضح الدكتور محمد كمال خليل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ان الندوه تناولت شقين أحدهما نظري والآخر عملي وتناول الجانب النظري شرح كيفية كتابة خطة البحث العلمي، اما الجانب العملي فقد تناول شرح كيفية تنسيق خطة البحث العلمي تحدث عنها الباحث محمد ثابت عبد الحكيم.