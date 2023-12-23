طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي وأمطار متفاوتة الشدة

تشهد مدينة الإسكندرية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال المحافظة يصاحبها سقوط الأمطار، ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال الساعات القادمة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، على فترات متباعدة طول اليوم.

وتعيش الإسكندرية أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة، بسبب تعرضها لنوة الفيضة الصغرى، وهي إحدى نوات شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها الى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر واعتبارا من فترة الظهير تسقط امطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم رفع درجات الاستعداد و تنتشر السيارات و البدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق ويتم وقف الإجازات و بدل الراحات و يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة

وأكد على تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.