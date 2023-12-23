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السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15 سنة لعاطل هتك عرض طفل بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة  بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه خطف طفل وهتك عرضه في المرج.

وذكرت  تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.س عاطل هتك المجنى عليه ا.م طفل  وتمكن من اقتياده إلى مسكنه بعيدا عن أعين الناس بأحدي العقارات  و هتك عرض المجني عليه  وحسر عنه ملابسه.
وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من ربة منزل باختفاء نجلها وهتك عرضه من قبل شخص مجهول وادلت اوصاف المتهم
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مكان المتهم وباعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بالقبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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