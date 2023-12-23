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السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رصف طريق المراونة بسوهاج بطول 1200 متر

جانب من الوصف
جانب من الوصف
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، برئاسة أحمد البدري، بمتابعة أعمال الرصف بطريق المراونة، بداية من محطة رفع صرف صحي ساقلتة، وحتى التأمين الصحي بشارع الحرية، بعرض ٧ أمتار، وطول 1200 متر، مشيرا إلى أنه جار متابعة أعمال استكمال الرصف للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، والانتهاء من كافة الأعمال وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة  .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية بالقرى والمراكز، خاصة بالشوارع التى شهدت الانتهاء من جميع أعمال المرافق بها " مياه، صرف، غاز، كهرباء، اتصالات "، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتيسير حركة المرور بتلك الطرق.

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