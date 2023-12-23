بعد عودة إسعاد يونس للبطولة السينمائية.. أشهر الفنانين الذين جمعوا بين الفن والإنتاج

تعود الفنانة القديرة إسعاد يونس إلى عالم السينما بفيلم «عصابة عظيمة»، والمنتظر عرضه بتاريخ ٤ يناير المقبل فى دور العرض السينمائى، وبعد الإعلان عن الفيلم والعودة للبطولة السينمائية، تعد إسعاد يونس واحدة من الفنانين الذين توجهوا إلى الإنتاج فى عالم الفن، وجمعوا بين التمثيل والإنتاج، وهى ليست الأولى فى ذلك أو حتى الأخيرة.

فعلى مدار التاريخ الفنى هناك الكثير من عمالقة الفن اتجهوا إلى الإنتاج وقدموا العديد من الأعمال الهامة، وجمعوا بين الإنتاج والتمثيل على حد سواء، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أسماء نجوم الفن قديمًا وحديثًا الذين جمعوا بين التمثيل والإنتاج.

«صاحبة السعادة» إسعاد يونس

قدمت الفنانة إسعاد يونس العديد من الأعمال الفنية كممثلة، ونجحت فى بدايتها فى الكثير من الأدوار وخاصةً الكوميدية، ولعبت الكوميديا أمام نجوم زمن الكوميديا، مثل الفنان الكبير سمير غانم، والزعيم عادل إمام وغيرهم الكثير، وقدمت عددا من الأدوار الفنية بين السينما والتلفزيون والمسرح، أبرزها فيلم «إحنا بتوع الأتوبيس، غاوى مشاكل، مخيمر دايما جاهز، حسن بيه الغلبان، الأفوكاتو، مسعود سعيد ليه، زهايمر، من أجل زيكو، ٢٠٠ جنية».

وفى مجال الإنتاج الفنى أسست الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى، وقدمت العديد من الأعمال الفنية كمنتجه، أبرزها فيلم «رسائل البحر، واحد من الناس، زهايمر، ولد وبنت، عصافير النيل، بنتين من مصر» وعلى مستوى التوزيع السينمائى شاركت فى أعمال فنية كثيرة أهمها «الثلاثة يشتغلونها، لا تراجع ولا استسلام، أدرينالين، كلمنى شكرًا، الشوق».

إلهام شاهين «فنانة كبيرة ومنتجة فى الخطوات الأولى»

واحدة من أهم نجوم القوى الناعمة المصرية، وليس على المستوى الفنى فقط، ولكن فى المستوى المجتمعى والمشاركات والاشتباكات السياسية فى عهد الإخوان، ولها الكثير من المواقف الوطنية تجاه بلدنا الحبيب مصر.

وقدمت على المستوى الفنى مسيرة هامة وكبيرة من الأعمال الفنية، وحققت جماهيرية سينمائية ودرامية كبيرة، من خلال سلسلة حافلة من الأعمال أهمها فيلم «صيد الحيتان، السجينتان، دانتيلا، القتل اللذيذ، الحب المر، الجنتل، سوق المتعة»، وعلى مستوى الدراما قدمت «ليالى الحلمية، الكومى، بنات أفكارى، قصة الأمس، مسألة مبدأ، على نار هادئة، أحلام لا تنام».

أقبلت الفنانة إلهام شاهين على خطوة الإنتاج فى السنوات الأخيرة، وقدمت أعمال مثل فيلم «سيوم للستات، هز وسط البلد».

أحمد حلمى «البداية الشبابية للمنتجين»

واحد من أهم نجوم الشباب فى بداية الألفية، وحجز مكانه وسط نجوم الصف الأول، وخاصةً فى الأدوار الكوميدية، وتوالت الأعمال الفنية التى حققت نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وأبرز تلك الأعمال فيلم «ذكى شان، ميدو مشاكل، ظرف طارق، مطب صناعى، آسف على الازعاج، بلبل حيران»، وغيرها الكثير من الأعمال التى حجزت للفنان أحمد حلمى مكانًا ومكانه بين قلوب الجمهور ليس فى مصر فقط، ولكن فى كل أرجاء العالم العربي.

وإتجه حلمى إلى الإنتاج الفنى بجانب العمل كممثل، وأسس شركة لإنتاج الأعمال الفنية، ومن تلك الأعمال فيلم «عسل اسود، بلبل حيران، على جثتى، إكس لارج، صنع فى مصر"، وعلى مستوى الدراما أنتج "آسيا، عد تنازلى، واكلينها والعة».

فريد شوقى «ملك التمثيل والإنتاج»

أحد أهم نجوم الفن المصري والعربى، مسيرة فنية حافلة وسيرة ذاتية لا يقاربها أحد، قدم العديد من الأعمال الفنية التى لاقت نجاحًا كبيرًا بين الجماهير، وأصبحت ألقابه وحش الشاشة وملك الترسو والملك، وكانت له جماهيرية غير مسبوقة بين صفوف المشاهدين، وبرع ملك الترسو فى تجسيد شخصية البطل القوى، فى إطار من الأكشن والحركة، وقدم أعمال فنية كثيره منها «رصيف نمرة خمسة، سلطان، الفتوة، تجار الموت».

وقام وحش الشاشة أيضًا بتأليف بعض الأعمال الفنية، ونجح فى الوصول إلى قلوب جماهيره، ثم اتجه للإنتاج الفني، وفى لقاء تليفزيوني صرح الفنان فريد شوقي بأن محمود المليجي كان فارس الرهان فى ذلك الوقت، واسم المليجى كان يضمن نجاح الفيلم لدى الجمهور، لذلك كان يستعين بالمليجى فى بداياته الإنتاجية.

قدم شوقى العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم «شاويش نص الليل، بورسعيد، موعد مع الحبيب، لا تبكى يا حبيب العمر، البؤساء، جوز مراتى، رصيف نمره خمسه، النمرود» وغيرها الكثير من الأعمال الفنية.

ماجدة «فنانة ومنتجه بتاريخ مشرف»

تعد الفنانة القديرة ماجدة واحدة من أهم الذين مروا على الفن المصرى والعربى، قدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة والناجحة، واستطاعت أن تجمع المعادلة الصعبة بين النجاح الجماهيري فى أعمالها، وبين النجاح النقدى.

وقدمت أيضًا أعمالا هامة، مثل الفيلم التاريخى التوثيقى «جميلة بوحريد»، والذى حقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيرى، إلى جانب البطولة للفيلم الدينى «هجرة الرسول»، «انتصار الإسلام».

مع مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الهامة مثل «لحن الخلود، فى شرع مين، طريق السعادة، العمر لحظة، زوجة لخمس رجال، حواء على الطريق، الحقيقة العارية، قيس وليلى»، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية الهامة.

واتجهت ماجدة إلى الإنتاج الفنى، لتقدم مجموعة هامة من أهم الأفلام المصرية منها «جميلة، هجرة الرسول، من عظماء الإسلام، النداهة، أنف وثلاث عيون، أين عمرى، المراهقات، الناس إللى تحت».

صلاح ذو الفقار «عائلة فنية»

ينتمى الفنان القدير صلاح ذو الفقار لعائلة فنية، حيث شقيقه الفنان محمود ذو الفقار، وعز الدين ذو الفقار، ورغم عمله تخرجه من كلية الشرطة إلا أنه التحق بعالم الفن، وقدم العديد من الأعمال الفنية الهامة فى مسيرة فنية حافله.

للفنان صلاح ذو الفقار مسيرة تستحق التقدير، واشتهر بالتنوع الفنى بشكل كبير ما بين مراحل الشباب والنضج، فكان يجسد فتى الشاشة فى بداياته الفنية، إلى جانب قدرته على تجسيد دور ظابط المخابرات للكثير من الأعمال الوطنية.

ويعد من الفنانين القلائل الذين لهم مسيرة بأحرف من نور، حيث ساهم بأعمال فنية تعد من كلاسيكيات السينما المصرية، مثل فيلم «الأيدى الناعمة، رد قلبى، موعد فى البرج، الطريق إلى إيلات، الناصر صلاح الدين، مراتى مدير عام»، إلى جانب كلاسيكيات الدراما مثل «رأفت الهجان، عائلة شلش».

وأسس الفنان صلاح ذو الفقار شركة إنتاج مع شقيقة عز الدين، وكانت بداية الأعمال الفنية فيلم «بين الأطلال»، وتوالت الأعمال الفنية الكثيرة منها «الرجل الثاني، ملاك وشيطان، موعد فى البرج، مراتى مدير عام، رسالة من امرأة مجهولة، شيء من الخوف، أريد حلًا».