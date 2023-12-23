أبطال الأولمبياد الخاص يشاركون في اليوم العالمي لكرة السلة بالغربية

شارك أبطال الأولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي لكرة السلة، والذي نظمه الاتحاد المصري لكرة السلة بمدرسة السادات الثانوية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .

حضر من الأولمبياد الخاص المصري الدكتور احمد سرحان مدير البرنامج الصحي للاعبين والدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب والدكتور مروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة بالإضافة لمشاركة ٣٠ لاعبا ولاعبة من الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة الغربية.

حضر من الاتحاد المصري لكرة السلة الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة السلة، وأمجد عبد الله، القائم بأعمال المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة فرع الغربية وبمشاركة عدد ٧٠ لاعبًا ولاعبة من براعم كرة السلة.

كما حضر من قيادات محافظة الغربية دكتور عبده أبو طالب وكيل مديرية الشباب والرياضة يسري الديب وكيل وزاره الشباب والرياضة، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس محمد عبد المطلب.

وأكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري على أهمية مشاركة أبطال الأولمبياد الخاص المصري في مثل تلك الاحتفاليات التي تساعد على اندماجهم في المجتمع بشكل رئيسي وتقديرا لذاتهم وأنهم مثلهم مثل غيرهم، مشيرا إلى أن الأولمبياد الخاص المصري حريص على مشاركة الأبطال في كل جميع المبادرات التي يقوم بها الاتحاد الدولي لكرة السلة في مصر خلال الفترة السابقة بالتعاون مع رابطة كرة السلة الأمريكية بمصر المحترمة والاتحاد المصري لكرة السلة.

وعن اليوم فقد اشتمل على استعراضات مختلفة من لاعبي كرة السلة في مهارات رياضة كرة السلة والتقاط الصور التذكارية، وقد اختتم اليوم بتكريم كل المشاركين في اليوم وتوزيع شهادات التقدير .