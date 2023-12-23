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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خالد الصاوى يكشف تفاصيل شخصية فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

خالد الصاوي
خالد الصاوي
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كشف الفنان خالد الصاوى عن تفاصيل الشخصية التى يجسدها فى فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك"، والمنتظر عرضه فى الموسم السينمائى لرأس السنة يناير المقبل.

ويقوم الصاوي بشخصية عمرو الشهاوى، ويقوم الفيلم على فكرة العلاقات الإنسانية المتشابكة بين الأصدقاء تاره، وعلاقة الحب التى تواجه صعوبات تاره أخرى، فى تصاعد للأحداث بشكل درامى.

الفيلم يعرض بدور العرض السينمائى بمصر يوم ٣ يناير، ويعرض فى دول الخليج يوم ١٨ يناير المقبل.

الفيلم بطولة شريف منير، خالد الصاوى، محمد رضوان، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، فاطمة عادل، والإخراج حسام الجوهرى.

يذكر أن الفنان خالد الصاوى شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "سره الباتع"، بطولة أحمد السعدنى، أحمد فهمى، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمى، خالد الصاوى، أحمد عبد العزيز، والإخراج خالد يوسف.

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