جامعة طيبة التكنولوجية تبحث عقد دورات تدريبية بمجال حقوق الإنسان

بحثت الدكتورة صباح محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، مع علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بمقر المنظمة، سبل التعاون، تمهيدا لتوقيع برتوكول تعاون مشترك وعقد دورات تدريبية مشتركة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وأوضحت مدير الوحدة، أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل نشاط وحدة حقوق الإنسان داخل الجامعة في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال رفع وعي وقدرات العاملين والطلاب في مجال حقوق الإنسان، عبر عقد ورش تدريبية وندوات تثقيفية ومؤتمرات مشتركة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمعنى الشامل لها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة ورئيس الوحدة.

وأشارت الدكتورة صباح محمد، إلى أن الوحدة بصدد عقد ورشة تدريبية أون لاين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في مجال حقوق الإنسان، وتحديث آليات العمل بها بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة وبناء ثقافة التسامح وقبول الآخر، في سياق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.

وكان الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، قد أعلن بدء تفعيل العمل بوحدة حقوق الإنسان بالجامعة تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة بإنشاء الوحده مايو الماضي، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان وتطبيقها داخل أسوار الجامعة، بدءا من العمال والموظفين وصولا إلى الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، لما لها من دور هام فى توعية الطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.

من جانبها أوضحت الدكتورة صباح محمد، مدير الوحدة، أن الهدف من إنشاء وحدة حقوق الانسان بجامعة طيبة التكنولوجية، هو رصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات في مجال حقوق الأنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وبعد الانطلاق، عقدت وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية، أولى ندوات حقوق الإنسان للتعريف بالوحدة والرؤية والرسالة والأهداف، وذلك ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التدريبية التي ستعقد خلال الفترة المقبلة، حول موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة ورئيس الوحدة، بتفعيل عمل الوحدة بما يخدم العملية التعليمية والمجتمعية داخل المجتمع.

واستهدفت الندوة نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون، إذ شملت التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وأهدافه وكيفية تطبيقه ومعرفة مصادره، وعقب انتهاء الندوة جرى فتح باب المناقشة أمام الطلاب الحاضرين إذ أجابت مدير الوحدة، عن كافة استفساراتهم.

البروتوكول (1)

البروتوكول (2)

الندوة (3)

الندوة (1)