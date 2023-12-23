أوكرانيا: تسجيل 75 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

السبت 23/ديسمبر/2023 - 09:31 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 75 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 50 غارة جوية ونفذت 57 ضربة بقذائف صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وقالت إن القوات الجوية الأوكرانية شنت 12 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.