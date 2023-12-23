الاتحاد الأوروبي يرسل 500 مولد طاقة إضافي إلى أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يقوم بتعبئة 500 مولد طاقة إضافي من احتياطياته الإستراتيجية للإنقاذ لتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود في مجال الطاقة.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة أن الهجمات المستمرة من قبل روسيا أدت إلى ترك البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هشة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات المحلية، فمن المستحيل إعادة جميع شبكات الكهرباء المدمرة خلال عام واحد.

وذكر البيان أن المولدات، التي يتم نشرها من احتياطيات الإنقاذ في حالات الطوارئ التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تستضيفها بولندا، تتراوح بين 12.5 كيلو فولت أمبير الصغيرة إلى 1000 كيلو فولت أمبير الكبيرة القادرة على توفير الطاقة لمستشفيات بأكملها في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وتبلغ القيمة المالية لمولدات الطاقة الـ 500 التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا 16.5 مليون يورو.

وأضاف أنه سيتم توفير المولدات للوزارات الأوكرانية المختلفة، والهدف هو ضمان إمدادات كافية من الكهرباء خلال الأشهر الباردة والمظلمة، وكذلك الحفاظ على تشغيل الخدمات الحيوية مثل المستشفيات ومعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات التدفئة. على سبيل المثال، تم تخصيص 40 من أصل 500 مولد للمدارس.. حسب البيان.

