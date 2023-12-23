رئيس الفنون الشعبية يفتتح عرض «مملكة السحر والأسرار» بقاعة صلاح جاهين.. صور

افتتح الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحي للأطفال "مملكة السحر والأسرار" بقاعة صلاح جاهين في مسرح البالون، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال مخرج العرض عماد عبد العظيم، إن العمل تدور أحداثه حول مجموعة من الطلبة يقومون بتنظيم رحلة إلى الأهرامات وفي أثناء الرحلة يصعدون إلى الهرم ويكتشفون أنهم بداخله، ومن هنا تحدث لهم مغامرات كثيرة بداخله ومن خلالها تعلموا الكثير من المعلومات الهادفة واستفادوا منها من ثقافة وعلم سيعرفها الجمهور عند مشاهدة العرض.

وأضاف «عبد العظيم»، أن الهدف من العرض هو اختيار أجدادنا الفراعنة لأنهم كانوا متقدمين علميا وثقافيا وما زلنا نتعلم منهم الكثير، فالعلم والمعرفة هم أعظم كنوز الدنيا، ونحن كمصريين نشعر بالفخر من هذه الحضارة الفرعونية، إذن لا بد أن تتعلم أولادنا منهم الكثير ويهتمون بالعلوم القديمة حتى نصل إلى التطوير والعلوم الحديثة.

ووجه «عبد العظيم» الشكر للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان عبدالمنعم محمد مؤلف العرض ومدير فرقة تحت ١٨ الفرقة، وكل من أسهم في ظهور العمل إلى النور.

"مملكة السحر والأسرار" من إنتاج فرقة تحت ١٨، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أداء الحركي هشام إبراهيم، ومحمد نوفل، وباسم نور، ومحمد جاد، ونور الشرقاوي، وأحمد صالح، وخالد عبدالحافظ، وأحمد حسن، وإيهاب علوان، أشعار محمد زناتي، موسيقي وألحان يحيى نديم، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور د. محمد سعد، تنفيذ ديكور أبوالعلا صابر، عرائس د. أمير عبد المسيح، مادة فيلمية ضياء داوود، مساعدا الإخراج دعاء محمد، وهبة محمد، مخرج منفذ ياسر جمعة، وإخراج عماد عبدالعظيم.