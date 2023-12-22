محمد الشناوي: الأهلي استحق التتويج بالبرونزية وشكرا للسعودية وجمهور النادي

أعرب محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 وتتويجه بالميدالية البرونزية، بعد الفوز الكبير الذي حققه على أوراوا الياباني اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.
وقال محمد الشناوي في تصريحات: تعرضنا لضغط كبير خلال الفترة الماضية، وكان هدفنا الوصول إلى النهائي خلال مباراة فلومينينسي البرازيلي، ولكن لم نوفق بعد إهدار العديد من الفرص، ولهذا كان الأهم الوصول إلى منصة التتويج خلال مباراة تحديد المركز الثالث وحققنا فوزًا كبيرًا على بطل اليابان.
وواصل حديثه: أشكر جماهير الأهلي على حضورهم ومساندتهم للفريق خلال البطولة، ونشكر بلدنا الثاني السعودية وجماهيرهم على كرم الضيافة. أجواء البطولة كانت رائعة.
وأشار الشناوي إلى أن الأهلي لعب ثلاث مباريات قوية في بطولة كأس العالم للأندية، خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن في النهاية حقق الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالبرونزية.