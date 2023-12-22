محمد الشناوي: الأهلي استحق التتويج بالبرونزية وشكرا للسعودية وجمهور النادي

أعرب محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق بالمركز ‏الثالث في كأس العالم للأندية 2023 وتتويجه بالميدالية البرونزية، بعد الفوز الكبير الذي حققه على ‏أوراوا الياباني اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ‏في جدة.‏

وقال محمد الشناوي في تصريحات: تعرضنا لضغط كبير خلال الفترة الماضية، وكان هدفنا الوصول إلى ‏النهائي خلال مباراة فلومينينسي البرازيلي، ولكن لم نوفق بعد إهدار العديد من الفرص، ولهذا كان ‏الأهم الوصول إلى منصة التتويج خلال مباراة تحديد المركز الثالث وحققنا فوزًا كبيرًا على ‏بطل اليابان. ‏

وواصل حديثه: أشكر جماهير الأهلي على حضورهم ومساندتهم للفريق خلال ‏البطولة، ونشكر بلدنا الثاني السعودية وجماهيرهم على كرم الضيافة. أجواء البطولة كانت رائعة.‏

وأشار الشناوي إلى أن الأهلي لعب ثلاث مباريات قوية في بطولة كأس العالم للأندية، خلال ‏فترة زمنية قصيرة، ولكن في النهاية حقق الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالبرونزية.‏