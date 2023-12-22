10 معلومات عن أحدث معصرة زيتون بطور سيناء

افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس جهاز تعمير سيناء، مؤخرًا، معصرة زيتون بطور سيناء، بحضور اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، والمهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء.
واشاد محافظ جنوب سيناء، بالمشروعات الخدمية التي يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذها على أرض المحافظة، خاصة الزراعية التي تهدف إلى توطين بدو جنوب سيناء، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها.
“البوابة نيوز” تقدم أبرز المعلومات عن أحدث معصرة زيتون بطور سيناء خلال السطور التالية:
- تقع المعصرة في وادي ميعر التابع لقرية الوادي في العاصمة طور سيناء.
- جرى إنشاؤها على أحدث مستوى على مساحة 425 متر.
- تكلفة المعصرة 9.7 مليون جنيه.
- تعمل المعصرة بطاقة 600 كيلو في الساعة.
- يجرى بها عصر الزيتون على البارد، من خلال عدة مراحل بداية من مرحلة الفرز ثم الغسيل، وجرش وعصر الزيتون، حتى فصل الماء والزيتون حتى التعبئة.
- يتضمن خطوط عصر الزيتون وحدتين متصلتين ويعملان معا بطريقة اوتوماتيكية.
- يوجد وحدة فلترة الزيت باستخدام ورق الترشيح.
- يوجد وحدة تعبئة الزيت في زجاجات او صفائح.
- يوجد وحدة برشمة أغطية الزجاجات أوتوماتيكي.
- يوجد وحدة لصق التكت على الزجاجات.