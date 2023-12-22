"جوجل" تتيح قريبًا مزيدًا من المعلومات عن حالة بطارية الهاتف

ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن شركة "جوجل" قد تبدأ في إخبار المستخدم بمزيد من المعلومات حول حالة البطارية.

وأضاف الموقع: "على عكس مستخدمي آيفون iPhone، الذين تمكنوا من رؤية إحصائيات صحة بطارية هواتفهم من إعداداتهم لفترة طويلة، يحتاج مالكو Android حاليًا إلى تطبيق تابع لجهة خارجية أو يجب عليهم إدخال رموز أوامر خاصة من أجل التحقق من صحة البطارية".

وتابع Pixel Feature Drop هذا الشهر بالفعل معلومات جديدة عن البطارية؛ حاليًا، يُظهر تاريخ تصنيع البطارية وعدد دوراتها. لكن Android 14 QPR2 Beta 2 يضيف صفحة مخفية "صحة البطارية"، إلا أن الرمز يشير إلى أنه يمكن أن يُظهر معلومات مثل "النسبة المئوية المقدرة للشحن يمكن للبطارية حاليًا الاحتفاظ بها مقارنة بوقت كانت جديدة".