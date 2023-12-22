الفلبين تؤكد سلامة طلابها في أعقاب حادث إطلاق نار في جامعة بالعاصمة التشيكية

أكدت السفارة الفلبينية في جهورية التشيك، سلامة جميع الطلاب الفلبينيين الذين يدرسون في جامعة "تشارلز" بالعاصمة براغ والتي شهدت أمس حادث إطلاق نار.

وأوضحت السفارة - في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أورته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، اليوم /الجمعة/ - أنها تواصلت مع ممثل الطلاب الفلبينيين الستة المعروف أنهم يدرسون في الجامعة، والذي أكد أنهم جميعا بخير ويراقبون الوضع عن كثب.

ولقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 25 شخصا آخرون جراء حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الخميس في جامعة تشارلز في براغ، والذي يعد الأسوأ الذي تشهده البلاد.

وأعلنت الحكومة التشيكية حالة الحداد العام غدا /السبت/ على أرواح الضحايا.