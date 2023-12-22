قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة اليوم أمام أوراوا الياباني ستكون صعبة، أمام فريق منظم ويملك عناصر مميزة في كل الخطوط، وإن الأهلي سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.
وأوضح في تصريحات فور والوصول لملعب المباراة: «سوف نحارب من أجل الفوز، وقمنا بتجهيز اللاعبين بشكل مناسب.. وقد تأثرنا بشدة بسبب مباراة فلومنينسي البرازيلي، لكن هذا حال كرة القدم».
وأضاف: «تعودنا أن ننهض سريعا وننظر للأمام ونسعى إلى التطور المستمر وتحسين خطوطنا، وسوف نكون جاهزين لكل التحديات خلال الفترة القادمة».
وأشار كولر إلى أن تسجل الأهداف ليست مهمة لاعبي خط الهجوم فقط، وأن المهم هو خوض المباريات بتركيز شديد واستغلال الفرص، من أجل تحقيق الانتصارات.
وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
البوابة سبورت
الأهلي في المونديال| «كولر»: سنقدم كل ما لدينا للفوز بالميدالية البرونزية
قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة اليوم أمام أوراوا الياباني ستكون صعبة، أمام فريق منظم ويملك عناصر مميزة في كل الخطوط، وإن الأهلي سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.