التصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه في انهيار سقف بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر انهيار سقف تحت الإنشاء عليه بالمجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان بوصول "محمد م م" 40 عاما ومقيم قرية العصلوجى بدائرة مركز ومدينة الزقازيق جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين حدوث وفاته متأثرا بالإصابات التى لحقت به جراء سقوط سقف تحت الإنشاء بعد محطة الكهرباء بالمجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيقات، والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.