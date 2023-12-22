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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمود العسيلى: مسابقات أحمد العوضى للجمهور فكره تسويقية وممكن أعملها

محمود العسيلي
محمود العسيلي
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أشاد الفنان محمود العسيلي بفكرة المسابقات الربحية التى يطلقها الفنان أحمد مع جمهورة،  بعد أى نجاح يحققه على حد وصف الأخير والتى تعد تقدير من العوضى لجمهوره شريك النجاح له.

وأكد العسيلى فى تصريحات خاصة ل برنامج "حبر سرى" أن الفكرة جيده ومختلفه، وأنه على إستعداد أن يفكر بها وربما يطبقها فى وقت ما، وأنها على المستوى التسويقى تخلق حالة إرتباط مع العمل الجديد والفنان فى آن واحد.

وتابع "فكرة تسويقية بحته، والهدف منها تسويق فقط، لأن إحنا مش هنعطف على الجمهور عشان يبقى بياخد فلوس بنية أنه يكسب، لأ أنا راجل عملى والفكره من الناحية التسويقية عجبانى".

يذكر أن الفنان أحمد العوضى يطلق مسابقات مع جمهورة، بين الحين والآخر بعد أى نجاح يحققه ليشارك به جمهوره، تقديرًا له وإعتراف منه أنه شريك نجاح حتى فى الأرباح التى يحققها العوضى نظير عمله.

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