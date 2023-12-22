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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات موسعة في مقتل شاب طعنا على يد عاطل في مشاجرة بحلوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر نيابة حلوان اليوم التحقيق في مقتل شاب طعنًا علي يد عاطل، في مشاجرة نشبت بينها، بسبب خلافات سابقة بينهما. كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وامرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لبيان اسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي. 

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع والده، وإتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ)  بالتعدى على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها  والتى أودت بحياته.

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه  وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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