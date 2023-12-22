هولندا تحذر من إلغاء 200 رحلة طيران بسبب العاصفة "بيا"

حذرت سلطات مطار شيفول أمستردام الدولي، بهولندا، من احتمالية إلغاء ما يصل إلى 200 رحلة جوية هذا الأسبوع بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة الثلجية "بيا"، مع نصائح السلطات للمسافرين بالإبقاء على اطلاع بشأن التأخير والإلغاء.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مطار شيفول، وهو المطار الرئيسي في هولندا، فإنه يجب على المسافرين الأخذ في الاعتبار التأخير والإلغاء على مدار اليوم لكل من الرحلات المغادرة والقادمة، موضحين: "نظرًا لأننا نتوقع سرعة رياح (من الغرب) تبلغ حوالي 50 كيلومترًا في الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، فيمكن استخدام مدرج Buitenveldertbaan فقط للإقلاع والهبوط من فترة ما بعد الظهر فصاعدًا.

وتابع المطار: "ويحافظ مسؤولو مطار شيفول على تواصل مستمر مع خدمات الطقس للبقاء على اطلاع دائم بكيفية تطور الظروف الجوية وتأثيرها المحتمل على الحركة الجوية، حيث تظل سلامة الركاب والطاقم على رأس الأولويات، وسيواصل المطار تقييم الوضع في الوقت الفعلي، ويتم تشجيع المسافرين على التخطيط وفقًا لذلك، مع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث اضطرابات، ويُنصح أيضًا بالتحقق من التحديثات بانتظام قبل التوجه إلى المطار".

وأكد مطار شيفول أنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليل الإزعاجات وإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين أثناء العاصفة بيا، وبينما تتعامل هولندا مع العاصفة بيا، نصحت السلطات في المملكة المتحدة بعدم السفر إلى أيسلندا لأن بعض مناطق البلاد تتعرض لنشاط بركاني محتمل.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن مراقبو الحركة الجوية في طيران أيسلندا، الناقل الوطني للبلاد، عن إضراب لمدة يومين، كان من المقرر أن يستمر ست ساعات في الصباح الباكر ويهدف إلى إرسال رسالة حول عدد الرحلات الجوية التي يمكن أن تتأثر.

وكشف تقدير لشركة طيران آيسلندا أن الخسائر المالية لشركة الطيران ستتراوح بين 5 و 7 ملايين يورو إذا فشلت جولة المفاوضات مع مراقبي الحركة الجوية مرة أخرى.

وبغض النظر عن ذلك، يُنصح المسافرون دائمًا بشراء تأمين السفر، الذي يحمي من النفقات غير المتوقعة، مثل الرحلات الجوية المفقودة أو المتأخرة.