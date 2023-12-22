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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذة اقتصاد: مصر من أوائل الدول في الاهتمام بملف استثمارات الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الاخضر
الهيدروجين الاخضر
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قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إنَّ مصر ليست بمعزل عن التحرك العالمي نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وأحدها الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل، لافتةً إلى التوجيهات الرئاسية بمواصلة تنفيذ مشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر على الوجه الأمثل.

وأضافت «علي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، للإعلاميين سمر الزهيري وباسم طبانة، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ جهود الدولة تسعى إلى جلب الاستثمارات المباشرة من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف التحول الطاقي، ومصر من أوائل الدول التي حرصت على التصدي للتغيرات المناخية والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق استدامة الطاقة.

وتابعت أستاذة الاقتصاد والطاقة، «مصر تسعى إلى إطلاق العنان لطاقاتها الهائلة في هذا الملف وسط منافسة عالمية في جذب الاستثمارات بمجال الهيدروجين الأخضر، خاصة خلال الفترة التي أعقبت سياسات التشديد النقدي العالمية وما نتج عنها من ألم للاقتصاد العالمي».

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