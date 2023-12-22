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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بالتجمع الأول

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات  بدائرة قسم شرطة التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مٌدرسة - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها أمام العقار محل سكنه، بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" وإعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما  ضبط السيارات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

3 وقائع سرقة أجهزة الأمن التجمع الأول