الكونغو تحصل على شريحة جديدة من صندوق النقد بقيمة 43 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على شريحة من قرض بلغت قيمته 43 مليون دولار للكونغو في أعقاب ختام المراجعة الرابعة بموجب التسهيل الائتماني الموسع.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن القرض يساعد الكونغو على تنفيذ سياساتها الإنمائية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء، وتقلب أسعار النفط ورفع معدلات الفائدة.

واعتبر صندوق النقد أن أداء الكونغو الاقتصادي جاء متزنًا على نطاق واسع، لكن بعض الإصلاحات الهيكلية شهدت بعض التأخيرات، فيما أثنى على إجراء الكونغو إصلاحات تتعلق بالشفافية، وزيادة الإيرادات المالية، وتحسين إدارة الاستثمار العام، وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز قدرة الكونغو على تحمل الديون، من خلال إصلاح دعم الوقود والتزام السلطات بمتابعة الضبط المالي في عام 2024، إلى جانب تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، وتسريع الإنفاق الإنمائي وزيادة النفقات الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الضعيفة.